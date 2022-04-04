惠譽指出，負面展望是由於行業銷售自2021年第三季持續下跌，盈利受壓。雖然碧桂園的資本渠道仍然暢通，惟在內房行業再融資及營運環境困難下，或增不確定性。同時，碧桂園的負債為同類投資級別的內房股中最高。

外部環境轉差導致此次展望修定，但惠譽提到，碧桂園的投資評級受到其為內房股中最大之一、其土儲多元支持其龐大的業務規模。碧桂園擁有足夠的土儲去支持其巨額合約銷售，並在應對市場變化時有令人滿意的往績，包括調整城市組合。該行預期碧桂園的利潤率將受益於低價的土地收併購而在未來一至兩年獲得改善。

內房的融資困難情況暫時仍未解決，但據指部分優質房企則獲支持，包括碧桂園年初曾發行於2026年到期的39億港元可轉債，上月初獲得招行的150億元人民幣融資。不少同行包括同為藍籌的龍湖（0960）、旭輝（0884）、美的置業（3990）亦獲得不同渠道的融資。

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