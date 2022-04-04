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3香港推全渠道即時通訊方案 整合各即時通訊平台

和記電訊（0215）旗下3香港推出全渠道即時通訊方案，為企業整合四大主要即時通訊平台，並同時提供預約排程及支付服務。該即時通訊方案整合並管理四個主要即時通訊平台，包括WhatsApp、Facebook、Messenger、Instagram Direct Message及WeChat，客戶即使透過不同即時通訊應用程式查詢，有關服務亦能集中處理。

3香港表示，即時通訊方案亦可作通訊管理用途，將客戶查詢分類，為查詢作種類標籤，並分派給不同的員工處理；透過聊天機械人提供自動化回覆；同時可當作電子商務平台，提供電子商店，整合支付網關；以及為客戶提供預約服務，方案亦提供有關通訊平台的綜合報告，讓商戶制定相應的業務策略等。

3香港表示，即時通訊方案適用於不同行業，包括零售、電子商貿、美容及健身等個人化服務、客戶服務及電話銷售等。

 

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