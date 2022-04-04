花旗發表報告指，預期澳門會在8月份重新競投賭牌，料越少人參與競投，現有營運者中標機會越大，在此之前，預計市場會對6大博企的估值及市盈率倍數會給予重新評估。該行亦指，市場對博彩企業的流動性問題過份憂慮，但是因應疫情變化，料今年全年賭收會較預期要再降低24%，只有1050億澳門元，相當於2019年的36%，其相應將6大博企的目標價調低3%至12%。
該行指出，就算2022年至2023年澳門賭收零收入，銀河娛樂（0027）、新濠博亞及美高梅中國（2282）不見得有問題，只估計金沙中國（1928）、永利澳門（1128）及澳博（0880）可能要集資應付需求。不過，其認為，市場對博企的流動性問題過於憂慮，原因是該等企業仍然可以進行債務融資，甚至在資本開支計劃上有空間去尋求廻旋餘地。
此外，博彩媒體《GGR Asia》報道指，包括實德環球（0487）及匯彩（1180）會繼續參與提供衛星場管理服務至今年底。另澳門有媒體報道指，除英皇娛樂酒店（0296）旗下位於新口岸的衛星場將於6月26日起結束營運之外，亦有報道指，銀娛旗下衛星場總統及華都，亦盛傳擬退場。當中，華都是銀娛在澳門首間賭場，於2004年7月開業，僅次於金沙中國（1928）旗下澳門金沙，第二個新經營商發展的娛樂場。
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