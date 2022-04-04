花旗發表報告指，預期澳門會在8月份重新競投賭牌，料越少人參與競投，現有營運者中標機會越大，在此之前，預計市場會對6大博企的估值及市盈率倍數會給予重新評估。該行亦指，市場對博彩企業的流動性問題過份憂慮，但是因應疫情變化，料今年全年賭收會較預期要再降低24%，只有1050億澳門元，相當於2019年的36%，其相應將6大博企的目標價調低3%至12%。