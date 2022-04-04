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恒指公司：倘雷蛇私有化建議條件達成 本月28起從多個指數剔除

恒生指數公司宣布，若雷蛇（1337）私有化建議條件達成或獲豁免，將從香港退市。屆時，雷蛇將於4月27日收市後，以當天收市價從下列指數中剔除，包括恒生綜合指數（恒生綜合行業指數 - 資訊科技業、恒生綜合中型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生綜合中小型股指數），以及恒生外國公司綜合指數，有關變動將4月28日( 星期四）起生效。

雷蛇今日全日收報2.61元，升0.77%。

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