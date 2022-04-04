據公告，雙方致力於向高端客戶提供包括保險及其他香港金融產品服務在內的一站式財富管理平台解決方案。合作將以大灣區保險經紀行業作為起點，亦將尋求提供以銷售端為主的自營SaaS（軟件即服務）系統、以科技為導向的銷售支持及培訓服務，並計劃於2022年第三季度前在大灣區建立保險科技創新中心。

雙方合作計劃透過提高傳統保險經紀的數字化競爭力，使代理人及經紀人能夠透過模塊化保單數據及應用兩家公司先進的精算模型及數據分析能力，簡化業務流程及節省交易處理時間，從而徹底改變傳統保險經紀提供給高淨值客戶的服務方式。 合作旨在向終端客戶、代理人及經紀人提供多項聯名產品及服務，包括可透過將保單交易處理時 間由兩周縮減至兩小時，從而大幅提高保險銷售效率及產出的產品。

其他報道

花旗：料澳門8月重新競投賭牌 料全年賭收較原先目標再降只有逾千億元

3香港推全渠道即時通訊方案 整合各即時通訊平台

多隻內房股3月合同銷售均跌 碧桂園3月按年跌42.9%

惠譽維持碧桂園投資評級 惟下調展望至負面

英國FCA及英倫銀行對LME鎳市運作檢討 LME同步進行獨立檢討

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)