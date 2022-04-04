外電引述監管文件顯示，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）持有Twitter約9.2%的被動股權，即約7348.69萬股股份，按Twitter上周五收市價計算，該股份價值約28.9億美元（約225.42億港元）。Twitter股價在美股開市前交易時段大升26%，報49.75美元。
馬斯克上月在Twitter發文，質疑Twitter沒有遵守言論自由的原則，又向他的粉絲就該社交平台是否遵守言論自由原則，進行民意調查，並稱將認真考慮建立一個新的社交媒體平台，惟沒有透露具體細節。
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