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匯聯金融及股東要求除牌期限延後  關注組料3個月後停牌公司或達120間

有創業板公司匯聯金融（8030）發公開信，稱已向上市科呈請，建議上市委員會將展開除牌程序之限期延後四個月，並指已因應之前聖誕節及農年新年長假期，加上期間香港新冠肺炎疫情幾達失控，以及內地尤其是深圳市即該公司需要進行內控調查、審計之附屬公司業務之主要所在地，對新冠肺炎疫情的管控尤為嚴厲，仍全力完成大量工作。匯聯金融指，上市科回覆可在不遲於4月6日就延期申請，提交進一步資料以供考慮。

該公司指，由於前管理層個人行為導致在去年3月29日停牌，已經一年時間，按例夠期便要除牌，或酌情取得批准延期不超過6個月，達致復牌。但是該集團礙於去年交易所就其復牌發兩項新指引，令到進行補救措施時間少於10個月，加上面對疫情致工作遲到障礙，因此致進行部分實地考察工作如內控、審計等難以全面開展 ，尋選適合的投資人處置資產亦較正常時期困難。

匯聯金融亦有小股東發信，表達關注，盼交易所關注，並去信予港交所（0388）主席史美倫、立法會金融服務界議員李惟宏、金融界議員陳振英、立法會主席梁君彥及投資人權益關注組。

投資人權益關注組另發稿指，截至3月31日，與匯聯金融情況近似而已經停牌超過3個月的上市公司共93間，其中74間為主板公司、19間為創業板公司，另有9間主板公司已獲上市委員會批准除牌，目前正進行覆核程序。關注組估計，隨著有一大批上市公司於3月31日因無法發出財務報告而停牌，疫情仍未見完全受控， 相關數字於三個月後可能超過100間，甚至達到120間。

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