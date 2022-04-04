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雅居樂收升一成 再售垃圾發電項目料收益3.4億人幣

雅居樂（3383）繼1月底公布以總代價11.29億元（人民幣．下同）向海螺創業（0586）出售5個位於廣東的項目，雅居樂今早公布，再出售其間接非全資附屬湖南惠明環保科技、約90%股權予海螺創業，連同股東貸套現6.62億元，當中5.45億元為收購價，1.17億元為股東貸款；交易完成後，將錄得估計收益約3.37億元，所得款項淨額擬用作一般營運資金及日後業務發展。

受消息刺激，雅居樂股價造好，全日收報4.4港元，升10.28%；海螺創業收報23.4港元，升3.31%。該出售項目主要從事垃圾焚燒發電業務，以及在城鄉生活垃圾的清潔、收集、運輸、處理；廢水、廢泥、大氣污染物及固體廢物的處理。

計及早前出售5個項目，雅居樂向海螺創業共出售的6個項目之收購價總額約13.45億元，連同4.47億元股東貸款，總代價約17.91億元。項目公司將向雅居樂派付的股息約1.42億元，雅居樂預計，其自交易獲得現金流量將增加約21.57億元。

雅居樂稱，截至目前為止，應付集團及項目公司已償還的本金及利息總額約4.51億元；集團的現金流量已增加約17.15億元。 截至去年9月底止，股東貸款總額約4.47億元，其後集團已在相關交易完成前向項目公司提供合共約2.18億元的貸款。

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