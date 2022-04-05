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馬斯克入股Twitter 據報或惹SEC調查

特斯拉(美：TSLA)創辦人馬斯克(Elon Musk)周一突然在美國證交會(SEC)申報，持有Twitter(美：TWTR) 9.2%股權，除了令Twitter股價周一大升27%之外，亦令人關注他會否與SEC另啟新爭端。《華爾街日報》的報道指按照SEC的規定，股東持有一家上市公司股權超過5%便要在10天內申報，但馬斯克的申報稱3月14日已持超過5%，但至本周一才申報。

另外，馬斯克在3月25日在其私人Twitter賬戶邀請粉絲就Twitter是否尊重言論自由投票，及提出是否要另起爐灶成立新的社交媒體，當時其實他已持Twitter超過5%，但他沒有向外披露他已持股，《華爾街日報》的報道指馬斯克當時的言論，類近向管理層提出挑戰的「搞局股東」。

馬斯克申報填的是向SEC表明自己是被動投資者的表格，報道指一般來說，投資者作這類申報時會表明自己無意改變公司的控制權，但馬斯克沒有隨表格作此申報，並在其上寫上「不適用」(Not Applicable)。報道引述法律界人士指SEC有機會再因此調查馬斯克。

《華爾街日報》2月曾引述知情人士指SEC正調查馬斯克和他的弟弟Kimbal Musk出售股票是否違反內幕交易規則。報道指，SEC在去年起調查，當時Kimbal Musk出售價值1.08億美元（約8.42億港元）的Tesla股票，翌日馬斯克在Twitter以調查方式詢問他的粉絲，他是否應該出售其持有Tesla的10%股票。

馬斯克與SEC的過節要追溯至2018年，SEC指控馬斯克透過在Twitter發布特斯拉可能被私有化的消息，言論涉嫌欺詐，雙方其後和解，馬斯克同意支付2000萬美元的罰款，並同意讓特斯拉律師監督自己在社交媒體上發表的言論。