至於集團資本企業融資及投資董事張競文，將調任及獲委任為集團財務總監；原任財務總監的陳善尊則調任成創辦人辦公室財務總監。

集團指，創辦人將通過提供方向及策略以及監督本集團的日常營運，繼續積極領導及管理集團。連同3位行政總裁，4人將作為一個團隊共同領導及管理集團，帶領集團更上一層樓。

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