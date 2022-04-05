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金界創辦人調任高級CEO 三子同獲委任CEO

金界控股（3918）宣布一系列人事調動，集團創辦人兼行政總裁Chen Lip Keong將調任至高級行政總裁，即日起生效；而創辦人3位兒子於同日「上馬」，其中集團執行董事曾羽鋒將出任營運行政總裁；原任集團財務兼營運董事總經理Chen Cherchi，將調任為集團財務兼庫務行政總裁；另Chen Yiy Hwuan則獲委任成酒店行政總裁。

至於集團資本企業融資及投資董事張競文，將調任及獲委任為集團財務總監；原任財務總監的陳善尊則調任成創辦人辦公室財務總監。

集團指，創辦人將通過提供方向及策略以及監督本集團的日常營運，繼續積極領導及管理集團。連同3位行政總裁，4人將作為一個團隊共同領導及管理集團，帶領集團更上一層樓。

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