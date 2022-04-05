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馬斯克將加入Twitter董事局

據美國證交會（SEC）申報文件顯示，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）將會加入Twitter（美：TWTR）董事局。

此前，馬斯克上月中購入了逾7348萬股Twitter，相當於9.2%的股權，成為Twitter最大股東；以當日39.31美元收市價計算，馬斯克對Twitter的持股價值達28.9億美元（約225.4億港元）。

相關新聞：馬斯克入股Twitter 據報或惹SEC調查

不過，有外媒對此提出質疑，指按照SEC的規定，股東持有一家上市公司股權超過5%便要在10天內申報，但馬斯克的申報稱3月14日已持超過5%，但至本周一才申報。

相關新聞：馬斯克被動持有Twitter 9.2%股權 Twitter開市前飈升26%

此外，馬斯克申報的是向SEC表明自己是被動投資者的表格。一般而言，投資者作這類申報時會表明自己無意改變公司的控制權，但馬斯克沒有隨表格作此申報，並在其上寫上「不適用」(Not Applicable)；SEC有機會再因此調查馬斯克。

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