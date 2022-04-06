被提名為下任副主席的聯儲會理事布雷納德表示，降通脹是當前第一要務，最快5月份啟動縮表。舊金山聯儲行長也作出了類似表態。言論引發美債息應聲大漲，三大指數見近兩周收市低，市場關注周三公布的會議記錄。
道瓊斯工業平均指數收跌280點，跌幅0.81%，報34641點。標普500指數收跌57點，跌幅1.26%，報4525點。納斯達克綜合指數收跌328點，或2.26%，報14204點。
Salesforce跌3.98%，報210.14美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低57點，而聯合健康升1.52%，報517.76元，貢獻道指51點。
科技股方面，蘋果收市報175.06元，跌1.89%，谷歌母公司Alphabet收市報2811.82元，跌1.66%，亞馬遜收市報3281.1元，跌2.54%，Facebook收市報231.84元，跌0.87%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.2%，報463點。德國DAX指數收跌0.65%，報14424點；法國CAC 40指數跌1.28%，報6645點；英國富時100指數收漲0.73%，報7613點。
虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。
新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar
立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm
日期：2022年4月7日 (星期四)
時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)