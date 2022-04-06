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5月縮表言論推高美債息 美股見近兩周收市新低 道指跌280點

被提名為下任副主席的聯儲會理事布雷納德表示，降通脹是當前第一要務，最快5月份啟動縮表。舊金山聯儲行長也作出了類似表態。言論引發美債息應聲大漲，三大指數見近兩周收市低，市場關注周三公布的會議記錄。

道瓊斯工業平均指數收跌280點，跌幅0.81%，報34641點。標普500指數收跌57點，跌幅1.26%，報4525點。納斯達克綜合指數收跌328點，或2.26%，報14204點。

Salesforce跌3.98%，報210.14美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低57點，而聯合健康升1.52%，報517.76元，貢獻道指51點。

科技股方面，蘋果收市報175.06元，跌1.89%，谷歌母公司Alphabet收市報2811.82元，跌1.66%，亞馬遜收市報3281.1元，跌2.54%，Facebook收市報231.84元，跌0.87%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.2%，報463點。德國DAX指數收跌0.65%，報14424點；法國CAC 40指數跌1.28%，報6645點；英國富時100指數收漲0.73%，報7613點。

 

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