個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.34%，折合報380.89元；阿里巴巴（9988）跌4.4%，折合報108.7元；美團（3690）跌3.41%，折合報161.3元；匯控（0005）跌0.43%，折合報53.82元；建行（0939）跌0.66%，折合報5.91元。

道期現升0.083%；標期現升0.07%；納期現升0.05%。日股現跌1.3%，韓股現跌0.72%，澳股現跌0.91%。

紐油現跌1.23%或1.25美元，報100.7美元；布油現跌1.19%或1.27美元，報105.37美元；金價現跌0.15%或3.04美元，報1920.56美元；美國10年期債息現升1.17%或0.0298厘，報2.5767厘。

南北水重啟。

今日焦點股份可留意：

AEON信貸（0900）今公布業績。

金界（3918）創辦人調任高級CEO，三子同獲委任CEO。

佳兆業（1638）與招商蛇口、中國長城訂立三方戰略合作協議。

恒大（3333）據報與部份境外債權人達成協議，包括支付顧問費作盡職審查。

新世界（0017）於市建局5物業設自助口罩提取機，予受助者自行領取口罩。

英皇證券（0717）向「蟲草大王」陳恩德提供7300萬貸款。

雅居樂（3383）收升一成，再售垃圾發電項目料收益3.4億人幣。

匯聯金融（8030）及股東要求除牌期限延後，關注組料3個月後停牌公司或達120間。

裕承科金（0279）擬第三季建大灣區保險科技創新中心。

花旗：料澳門8月重新競投賭牌，料全年賭收較原先目標再降只有逾千億元。

和記電訊（0215）旗下3香港推全渠道即時通訊方案，整合各即時通訊平台。

碧桂園（2007）3月合同銷售按年跌42.9%。

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