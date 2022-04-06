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恒指低開282點 科指跌2.7% ATM拖累大市

恒指今早低開282點或1.26%，報22220點，成交金額41億元；國指今早低開131點或1.7%，報7639點。恒生科技指數開市報4638點，跌2.77%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。中銀香港（2388）、領展（0823）、中石化（0386）貢獻恒指較多。騰訊（0700）開市報383元，跌1.79%；阿里巴巴（9988）開市報109.1元，跌4.05%；美團（3690）開市報160元，跌4.19%。

藍籌16隻升，41隻下跌，9隻無升跌。信義光能（0968）升1.97%，報14.48元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌4.79%，報5.17元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，27隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）開市報17.3元，升0.12%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報186.7元，跌5.75%。

恒指高於10天線(22010.85點)受制50天線(22749.65點)。

科指高於10天線(4595.15點)受制於50天線(4971.92點)。

AEON信貸（0900）今公布業績。無成交，報5.02元。

金界（3918）創辦人調任高級CEO，三子同獲委任CEO。開市報7.39元，無升跌。

新世界（0017）於市建局5物業設自助口罩提取機，予受助者自行領取口罩。開市報32.45元，升0.15%。

英皇證券（0717）向「蟲草大王」陳恩德提供7300萬貸款。無成交，報0.061元。

雅居樂（3383）收升一成，再售垃圾發電項目料收益3.4億人幣。開市報4.23元，跌3.86%。

裕承科金（0279）擬第三季建大灣區保險科技創新中心。開市報0.19元，升5.56%。

花旗：料澳門8月重新競投賭牌，料全年賭收較原先目標再降只有逾千億元。濠賭股變動不大，新濠國際發展（0200）無成交，報7.46元；美高梅中國（2282）無成交，報4.99元；澳博（0880）開市報3.87元，跌0.77%；永利澳門（1128）開市報5.79元，無升跌；銀河娛樂（0027）開市報47.05元，無升跌；金沙中國（1928）開市報19.4元，升0.41%。

和記電訊（0215）旗下3香港推全渠道即時通訊方案，整合各即時通訊平台。開市報1.27元，無升跌。

碧桂園（2007）3月合同銷售按年跌42.9%。開市報6.18元，跌2.68%。

破頂股表現

破頂股包括，興合（1891）創52周高，見0.285元，開市報0.285元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，開拓藥業（9939）無成交，報0.63元；東銀國際（0668）開市報0.165元，升13.79%；裕承科金（0279）開市報0.19元，升5.56%；國藝（8228）開市報0.042元，升5%；遊萊互動（2022）開市報0.114元，升4.59%；第一服務（2107）開市報0.95元，升4.4%；康希諾生物（6185）開市報137.3元，升3.31%；德祥地產（0199）開市報1.05元，升2.94%；百濟神州（6160）開市報129元，升2.79%；天立教育（1773）開市報0.77元，升2.67%。

下跌異動股，包括，寶龍地產（1238）開市報2.45元，跌7.2%；攜程集團（9961）開市報186.7元，跌5.75%；金茂（0817）開市報2.69元，跌5.61%；正榮地產（6158）開市報0.68元，跌5.56%；易居企業（2048）開市報1.08元，跌5.26%；中銀航空租賃（2588）開市報58元，跌5.23%；京東（9618）開市報234.2元，跌5.03%。

 

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