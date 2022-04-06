公司指，普克魯胺可有效降低住院╱死亡率，其中，在完成服藥大於7天的受試者中(N=693)，對照組及普克魯胺組住院事件數分別為6例（含一例死亡）及0例（p﹤0.02），相應保護率為100%。

普克魯胺在伴有高風險因素的受試者中（特別是中高年齡組），能顯著降低住院╱死亡率。同時亦可顯著持續降低新冠病毒載量，相對於對照組，普克魯胺治療組從給藥第3天到第28天，可顯著持續降低新冠病毒載量（第3天及第28天，p﹤0.01）。

另外，普克魯胺可改善新冠相關症狀，如發熱、氣短、咳嗽，且改善持續優於對照組到至少第28天。

該臨床試驗結果顯示，普克魯胺治療輕中症新冠受試者的整體耐受性良好，安全可控。整個試驗過程中，不良事件發生率分別為對照組7.9%及普克魯胺組9.6%，其中大部分為輕度，最常見的不良事件為眩暈（對照組及普克魯胺組均為1.1%），其餘任何一種不良事件發生率均﹤1%。研究中未發生任何嚴重不良事件。

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