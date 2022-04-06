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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR跌穿0.2% 港元貶值見3年5個月最弱

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日

，跌0.97點子至0.19615%，是2月25日後最低，當日報0.18399%。對上一次連跌4日是2022年2月9日，當日拆息報0.19054%。

港元現報7.8375元貶值27點子，曾貶值最多30點子，貶值至7.8378元，是2019年11月5日7.8387元後最弱。今日亦曾升值最多13點子，報7.8335元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.04649%；1星期HIBOR跌0.42點子至0.06863%；2星期HIBOR跌0.82點子至0.08881%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.51點子至0.50649%；6個月期HIBOR跌0.23點子至0.95595%；12個月期HIBOR升0.07點子至1.72399%。

美元指數現報99.577升值0.105點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報0.42857%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.2324%，終止連續0日收窄，利差是2019年10月18日後最低，當日差距為-0.2885%。

對上一次終止連續0日收窄，是2022年3月31日，當日利差報-0.1439%。

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