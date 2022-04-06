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恒隆抗疫基金再捐300萬人幣 支援內地抗疫工作

恒隆地產（0101）公布，「恒隆抗疫基金2.0」再捐資300萬人民幣(下同)，定向支援內地抗疫工作。

恒隆地產表示，當中包括向上海市慈善基金會捐贈200萬元，定向支持上海市靜安區及徐匯區抗擊疫情。

連同今次再捐資數目，已捐款逾2000萬元，聚焦為内地及香港急切的抗疫項目及最受影響的社群提供支援。

 

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