恒指半日跌320點或1.42%，報22181點，成交金額706億元；國指跌117點或1.52%，報7653點。恒生科技指數收報4618點，跌3.17%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。中海油（0883）、中移動（0941）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。騰訊（0700）收報382.8元，跌1.85%；阿里巴巴（9988）收報109.1元，跌4.05%。

藍籌16隻升，47隻下跌，3隻無升跌。中海油（0883）升4.86%，收報11.66元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌7.65%，收報117.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報22.85元，升3.86%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報117.1元，跌7.65%。

恒指高於10天線(22007.01點)受制於50天線(22748.88點)。科指高於10天線(4593.22點)受制於50天線(4971.54點)。

北水南下合計淨流入1.19億元，終止連續5日流出。南水北上合計淨流出38.94億元人民幣，終止連續3日流入。

小米（1810）車輛專利獲授權，涉自動駕駛技術。收報13.64元，跌2.85%。

遠東發展（0035）：BCInvest成功發行4.16億澳元住宅抵押貸款證券。收報2.68元，升1.13%。

開拓藥業（9939）公布新冠口服藥臨床試驗關鍵數據，股價曾升2.2倍。收報0.63元，升146.07%。

AEON信貸（0900）今公布業績。收報5.1元，升1.59%。

金界（3918）創辦人調任高級CEO，三子同獲委任CEO。收報7.17元，跌2.98%。

新世界（0017）於市建局5物業設自助口罩提取機，予受助者自行領取口罩。收報32.15元，跌0.77%。

英皇證券（0717）向「蟲草大王」陳恩德提供7300萬貸款。收報0.062元，升1.64%。

雅居樂（3383）收升一成，再售垃圾發電項目料收益3.4億人幣。收報4.44元，升0.91%。

裕承科金（0279）擬第三季建大灣區保險科技創新中心。收報0.218元，升21.11%。

花旗：料澳門8月重新競投賭牌，料全年賭收較原先目標再降只有逾千億元。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報7.16元，跌4.02%；美高梅中國（2282）收報4.88元，跌2.2%；澳博（0880）收報3.81元，跌2.31%；永利澳門（1128）收報5.64元，跌2.59%；銀河娛樂（0027）收報46.35元，跌1.49%；金沙中國（1928）收報18.92元，跌2.07%。

和記電訊（0215）旗下3香港推全渠道即時通訊方案，整合各即時通訊平台。收報1.28元，升0.79%。

碧桂園（2007）3月合同銷售按年跌42.9%。收報6.39元，升0.63%。

破頂股表現

破頂股包括，禪遊科技（2660）創上市新高，見2.55元，收報2.49元，跌1.58%；綠城中國（3900）創52周高，見16.2元，收報16.18元，升2.15%；粤海置地（0124）創52周高，見1.16元，收報1.12元，升12%；中海外（0688）創52周高，見25.7元，收報25.55元，升2.61%；中海油（0883）創52周高，見11.66元，收報11.66元，升4.86%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見8.41元，收報8.36元，升0.97%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.24元，收報2.24元，升5.16%；興合（1891）創52周高，見0.285元，收報0.26元，跌8.77%。

破底股方面

破底股包括，煤氣（0003）見52周低9.18元，收報9.3元，跌1.9%；交銀國際（3329）見52周低1.13元，收報1.14元，跌1.72%；鴻福堂（1446）見52周低0.36元，收報0.375元，升1.35%。

異動股

上升異動股，包括，開拓藥業（9939）收報0.63元，升146.07%；太陽娛樂（8082）平上市低位0.046元，收報0.056元，升21.74%；裕承科金（0279）收報0.218元，升21.11%；天立教育（1773）收報0.9元，升20%；三葉草生物（2197）收報8.08元，升17.61%；騰盛博藥（2137）收報13.1元，升13.91%；東銀國際（0668）收報0.165元，升13.79%；雲頂新耀（1952）收報28.35元，升13.63%；米蘭站（1150）收報0.231元，升12.68%；粤海置地（0124）創52周高，見1.16元，收報1.12元，升12%；佳兆業美好（2168）收報8.89元，升11.96%。

下跌異動股，包括，樂享（6988）收報2.35元，跌12.31%；愛高集團（0328）收報0.09元，跌10%；興合（1891）創52周高，見0.285元，收報0.26元，跌8.77%；百融雲（6608）收報9.1元，跌8.63%；藥明康德（2359）收報125.8元，跌7.91%；舜宇（2382）收報117.1元，跌7.65%；兗煤澳洲（3668）收報26.05元，跌7.62%；心動公司（2400）收報24.8元，跌7.46%。

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