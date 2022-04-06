霍多爾科夫斯基表示，普京認為北約很弱，如果俄羅斯攻擊波羅的海國家，北約不會保衛這些國家，這些國家都是前蘇聯成員國。他說，如果發生這種情況，普京認為北約將崩解，這意味著美國的全球影響力將直線下降。

隨著俄烏戰爭進入第二個月，霍多爾科夫斯基認為美國需要向普京展示一貫的武力政策，並指僅靠經濟制裁無法嚇阻普京。他表示，制裁當前俄羅斯的億萬富翁，對普京在思考烏克蘭局勢上不會產生太大影響。俄羅斯駐華盛頓大使館的官員沒有回應置評。

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