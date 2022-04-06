上周陪同歐盟領導人參加與習近平會談的博雷利表示，「中國希望把我們圍繞烏克蘭的分歧放在一邊」，「他們不想談論烏克蘭。他們不想談論人權和其他問題，而是專注於積極方面的事情」。

博雷利告訴歐洲議會，「歐洲方面明確表示，這種區分是不可行、不可接受的」，「對於我們而言，發生在烏克蘭的戰爭是一個決定性時刻，將決定我們將生活在一個由規則主導的世界，還是由武力主導的世界」。

博雷利表示，歐盟敦促中國「利用其對俄羅斯的影響力，以實現立即停火及支持人道主義走廊」，並表示，任何幫助莫斯科逃避制裁的企圖都會導致「嚴重後果」。

他又指，「中方堅持希望看到和平的慣常表述，『我們是和平的人民，我們不入侵他人』」，他說，「但避免具體承諾，避免對俄羅斯進行任何指責」。

4月1日習近平以視頻方式與歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩舉行會晤。中方對會晤的總結稱，歐盟「期待同中方坦誠交流，延續歐中關係良好發展勢頭」。博雷利的評論與此形成對比。

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