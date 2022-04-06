一批尚未公布正式業績的內房備受市場關注，當中券商銀河聯昌認為，由於合景泰富（1813）管理層表明目前業績審核程序進度良好，料公司可在4月15日公布其2021年經審核全年業績。
加上合景泰富在港擁有兩個項目，包括鴨脷洲及啟德項目，將成為其於2022年9月到期的9億美元債主要融資來源。鴨脷洲項目更已近完成，其貸款價值比率（LTV）只為30%，合景泰富正預備向銀行要求提升其LTV水平（最高可至7成），若成功將為合景泰富提供額外的120億元資金或按權益計60億元的資金，已相當於合景泰富的債券6成。該項目由合景泰富與龍光（3380）合作，向佔股權50%。
此外，啟德項目亦為公司帶來1.5億美元的現金流，相信餘額應可通過從中國匯款來解決。
該行認為，合景泰富的風險大致可控，維持該公司「買入」評級，目標價7.1元。
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