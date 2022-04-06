加上合景泰富在港擁有兩個項目，包括鴨脷洲及啟德項目，將成為其於2022年9月到期的9億美元債主要融資來源。鴨脷洲項目更已近完成，其貸款價值比率（LTV）只為30%，合景泰富正預備向銀行要求提升其LTV水平（最高可至7成），若成功將為合景泰富提供額外的120億元資金或按權益計60億元的資金，已相當於合景泰富的債券6成。該項目由合景泰富與龍光（3380）合作，向佔股權50%。

此外，啟德項目亦為公司帶來1.5億美元的現金流，相信餘額應可通過從中國匯款來解決。

該行認為，合景泰富的風險大致可控，維持該公司「買入」評級，目標價7.1元。

合景泰富今日早市報3.61元，無升跌。

其他報道

歐盟最高外交官稱與習近平的會晤是「雞同鴨講」

恒指半日跌320點 北水暫終止連續5日流出

俄羅斯前首富 ：普京認為俄美歐已開戰 惟戰場在烏克蘭

恒隆抗疫基金再捐300萬人幣 支援內地抗疫工作

滬深三大指數半日低收 滬指跌0.22%

小米車輛專利獲授權 涉自動駕駛技術

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR跌穿0.2% 港元貶值見3年5個月最弱

美國對俄最大暗網市場Hydra及一家加密貨幣交易所實施制裁

遠東發展：BCInvest成功發行4.16億澳元住宅抵押貸款證券

寧德時代首條外國生產線獲批 今年底前投產

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)