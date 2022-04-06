AEON信貸財務（0900），截至今年2月底止，集團全年純利錄3.43億元，按年升13.5%。每股盈利增至81.81仙，擬派末期息每股22仙。
集團上個財年收入為10.5億元，較2020年10.9億元減少3.7%。由於首三季度的經濟活動增加，導致信用卡及個人貸款銷售錄強勁增長，客戶貸款及應收款項總額錄得增長2.12億元。不過，踏入第四季，第五波疫情抑制銷售勢頭，導致集團年內按年下降7.1% 至8.79億元；淨利息收入則減至8.47億元。
至於減值虧損及減值準備為9410萬元，按年大減55.4%。
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