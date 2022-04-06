時代中國（1233）旗下的「20時代07」、「20時代09」、「20時代02」、「20時代05」亦分別升21.55%、19.65%、12.62%及11.51%。其餘世茂（0813）旗下的「15世茂02」、「19世茂01」、「20世茂03」亦分別升21.49%、12.27%、10.73%。融創中國（1918）旗下的「20融創03」、「16融創07」、「20融創02」分別升21.85%、16.2%及12.96%、富力（2777）旗下的「16富力04」升11.43%。

內房股今日亦普遍造好升4-20%，中小型民企繼續跑出，綠景（0095）曾升逾5成，全日收升32.38%、禹洲（1628）升11.54%、華南城（1668）升10%，富力（2777）升7.77%、時代中國（1233）升7.64%、寶龍地產（1238）6.06%、正榮地產（6158）升5.56%、綠城（3900）升4.55%等。藍籌內房中海外（0688）升5.82%、碧桂園（2007）升2.36%、華潤置地（1109）升1.04%、龍湖（0960）升0.35%。

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