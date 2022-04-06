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太古郭鵬、范華達5月退任董事局職務

太古（0019）（0087）公布，公司非常務董事郭鵬、獨立非常務董事范華達擬退任董事局職務，均由5月12日舉行的股東周年大會結束時起生效。

現年64歲的郭鵬將留任英國太古集團董事；將以投放更多時間於公司的相聯法團英國太古集團的業務。他自2018年起出任公司董事，之前於1998年至2017年期間亦曾出任公司董事。77歲的范華達退任，冀以讓位予新一代的董事，他自2008年起出任公司董事。

太古（0019）（0087）分別全日收報47.05元及7.75元，跌0.63%及跌0.51%。

 

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