量度強積金成分基金平均投資回報的 「積金評級所有基金表現指數」3月份下跌1.49%，2022年首季則下跌6.12%。當中，上月表現最好的指數為美國股票基金，按年上升3.52%，不過季內仍要蝕4.96%。而環球股票基金上月則升1.73%，表現排行第二，首季也累蝕6.27%。香港和中國股票基金上月大蝕5.78%，是月內表現最差指數，首季累蝕10.05%，也是季內表現最差指數。

積金評級主席叢川普指出，中、港股票連續錄得虧損，更是強積金最大的資產類別，令到大部份強積金成員都要損手。他又表示，上月美國10年期債息自2019年以來首次出現倒掛，加劇對經濟衰退和滯脹的擔憂，金融市場面臨的風險持續上升。如果這些風險未能消除，預期未來3個月市場將依然極之波動，短期難以翻身。叢川普又認為，在預期極度波動的市況下，強積金成員不應驚惶失措，繼續投資及好好地分散投資。

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