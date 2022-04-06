Visa 加密部門主管Cuy Sheffield表示，NFT有望為創作者經濟注入強大動力，公司一直研究NFT生態對未來商貿、零售和社交媒體的潛在影響力。通過「Visa創作者計劃」，公司期望幫助新興小微型企業開拓全新的數碼商業渠道，支援數碼世代中的藝術家、音樂人、時裝設計師、影視專業人才，透過「非同質化代幣」（Non-fungible token，NFT）加速個人業務發展。

VISA表示，經甄選而成功加入這項以協作社群為本的計劃之創作者，將進一步了解建基於加密貨幣和傳統支付的商業模式。計劃通過以下五大領域支持創作者：

• 技術和產品指導：獲得Visa加密貨幣產品和戰略團隊領袖的指導，包括如何評估不同區塊鏈底層網絡、智能合約、NFT市場等相關專業課題。

• 建立協作社群：獲得與處於NFT事業發展不同階段的創作者交流和探討解決方案的機會。

• 與行內領袖互動：與橫跨數碼商貿、Web 3.0、加密貨幣和支付等領域的領先人才和研究學者交流。

• 連繫Visa客戶及合作夥伴：獲機會接觸Visa龐大網絡內的客戶及合作夥伴。

• 補貼：獲得一筆一次性發放的資助津貼，協助開啟下一階段的業務發展。

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