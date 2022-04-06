「真係消息一出由全日低位升上高位。」我試著分享即日市況。

「又關事？」G投資市場多年，看著中移動終於收成正果。

「何德何能。」我同意之餘跟四個傻笑emoji，以防萬一。

「其實基本上香港人都唔關心。」原來如此，外資當然也一樣。

「正確。」即使人選再差，都難有Trump Put的刺激股市效果。

前文寫凌凌漆NFT，反應好過預期。NFT看來方興未艾，除了周星馳，同為習武之人的前財爺曾俊華都正式搶先宣告入閘，趁政府公布重大消息前，於社交平台公布，邀請了日本畫家山內庸資(Yosuke Yamauchi)設計了Choi Yeah NFT，「冀香港人在困難時刻可以更加開心」。

筆者看過這位畫家的作品，線條簡潔，畫風清明，似乎跟市面上走潮人形格路線色彩斑斕的NFT作品，是有點分別，可能更符合「薯片」在香港社會的特定做型角色，趕住換頭像的他說：「擁有者更會在發行後的一年內，收到6件小禮物，或許是他看到的一首詩、一首歌、一篇文等等，同時更可優先參與部份活動」，聽來更像Web3.0社企計劃，而不像借人頭搞NFT。

但困難時開心還開心，筆者第一個反應是這個所謂”Choi Yeah NFT”，究竟有沒有好像見字飲水註冊商標？點解不叫薯片NFT? 即是陳茂波隔一陣子想的話，又可否聯乘Tyson Yoshi出同名的「財爺NFT」？

筆者曾指娛樂圈搞NFT「一線」明星參與未算多，但近兩年疫情加上其他內地政策原因，本地藝人卻至少找到一時的出路，而現在看來，或許可以更廣義點說，這種脫實入虛的風向，其實推陳至本地財金圈像幾位前財官，「搵呢度嘅出口」。

金管局前總裁陳德霖創辦圓幣錢包，將再推出e-KYC服務「易信連」；港交所前行政總裁李小加搞的「滴灌通」，也輕鬆融了7000萬美元B輪的資，兩者共通點除了都曾被傳有份特首跑馬仔，而後續的個人發展都算「唔熟唔做」。

以前香港的財政司，除財爺的稱呼外，有一個媒體很喜歡用、或帶有些許貶義的代號叫守財奴，時移世易，現在卻可能是美譽。未知陳茂波又會否像當年的曾俊華，又再以大局為重，被鼓勵當個「留下來的人」，繼續確保財金管治系統穩定，還是已到此為止，他又可以搞搞新意思，推個AI電子消費券(仲講劏房APP就嫌過於太多了)。

話說回來，在未來換屆後，數字經濟、金融科技肯定繼續是重中之重，如何處置包括加密幣在內的虛擬資產更加是一大關注點。內地剛公布數字人民幣試點範圍進一步擴大，但英國宣布計劃鑄造其NFT，並計劃建造成加密資產中心，筆者認為更值得投資者注意。

皇家所「鑄造」NFT的細節仍有待盡快落實，但英國財相同時公布，將採取一系列措施，使數字資產受到更多監管審查，包括套入支付框架，以便穩定幣發行人和服務供應商能夠在英國發展及營運，審視金融去中心化(DeFi）的稅收待遇，使用戶能夠從中賺取利息，總言之，就是期望英國在加密貨幣市場"lead the way" 。

正如本欄曾指出，縱然英國近年面對包括脫歐及企業稅等問題，但當地金融業領先的傳統不變，例如早年的AIM另類投資市場，以至近年的初創Startup文化，都已經令倫敦成為了新興金融科技的重鎮，再加上選定了抗疫策略，結果經濟過去一年急速反彈。

相反，本港虛擬資產發展可以說到了十字路口，在積極研究如何配合e-CNY與內地「通關」的同時，如果還不想法子重新主動與國際接軌，甚至以此為優先考慮，參考英國模式，便利加密貨幣與NFT等產業落地，發展及規管並行，香港便可能要滯後全球疫後重建的大循環及新形勢。

但當然，金管局也有很多文官變財官的專業AO精英，也已有出諮詢文件，但較集中討論可用作支付的穩定幣Stablecoin，對比特幣（Bitcoin）、NFT等始終着墨較少。區內好像新加坡及台灣，據報現階段仍未大力監管NFT，官方亦未表明立場，可能大家都想等英國先行先試，參考西方國家經驗。

星爺NFT的項目團隊，據講「送了一枚凌凌漆造型NFT給星爺，向偶像致敬」。至於港產的那些NFT就各有目的及聯繫，好像Monkey Kingdom、Bunny Warriors、Lucky Kittens，及之前頗矚目借特首之名的Carries Hamspter，後者當時稱會將部份收益直接捐贈予一個反對動物安樂死的慈善團體，希望安排仍能夠兌現，因為被人道毁滅是很慘的。

久利生