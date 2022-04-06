開拓藥業今日開市前發通告，公布普克魯胺治療輕中症非住院新冠患者III期臨床試驗數據結果。療效數據顯示，普克魯胺可有效降低住院/死亡率，在伴有高風險因素的受試者中（特別是中高年齡組），能顯著降低住院/死亡率。相對於接受安慰劑和標準治療的對照組，每日一次口服普克魯胺和標準治療的普克魯胺治療組，從給藥第3天到第28天，可顯著持續降低新冠病毒載量。

症狀改善方面，該藥組較對照組可更好地改善新冠肺炎的部分相關症狀如發熱、氣短、咳嗽，且改善持續優於對照組到至少第28天。

安全性數據方面，該臨床試驗結果顯示，普克魯胺治療輕中症新冠受試者的整體耐受性良好。整個試驗過程中，不良事件發生率分別為對照組7.9%及普克魯胺組9.6%，其中大部分為輕度，最常見的不良事件為眩暈。研究中未發生任何嚴重不良事件。

開拓藥業去年底公布普克魯胺治療新冠非住院患者試驗未達統計學顯著性，拖累股價一度跌超八成，創上市以來最大跌幅。

其他報道

東方表行參與ESG金融初創恩博資本A輪融資

「豚王」母企控股股東售股 今日股價跌57%

財經花生｜謝霆鋒NFT《Hungry Sausages》獲鄭志剛加持 白名單已搶爆

【久利生專欄】留下來的財爺NFT?

寶龍：已向3.9厘2億美元票據受託人匯出所有必要資金

李澤鉅：新特首要令香港安定繁榮 期望令港人住好些

秦港股份首季吞吐總量跌逾3.7%

許正宇：本港人才外流應該只是短期現象

VISA推小微型企業NFT 專項計劃 助了解NFT 商務運作

保利置業3月合同銷售金額按年跌53.2%

太古郭鵬、范華達5月退任董事局職務

強積金首季蝕762億兩年以來最差 3月人均蝕逾3200元

內房重組消息利好 民營內房境內債急彈

許正宇：已有19家中概股來港上市 總市值佔全部在美中概股逾七成

新香港人疫下近千萬購首都3房連儲物室戶

美10年債息創3年高 恒指跌421點 科指跌穿10天線 北水終止連續5日流出

鳳凰衛視台北站傳5月關台 台灣經濟部：判定為中資 下月14日前須改正

匯豐增持匯豐前海證券股權至90%

財經花生｜譚仔三哥邀Tyson Yoshi「還你鴨血」

李錦榮獲委任為WeLab Bank顧問 助智能理財顧問服務發展

飛達帽業：部份部門人手採用24小時工作 料今年產能提升至少兩成

滬指午後回勇 微升0.02%

李家超已請辭 即時開始休假

馬斯克再發起投票 問網民Twitter是否應該增添編輯按鈕

【有片：選股王】中鐵建受惠穩經濟措施

小米12周年 雷軍微博發布舊logo相

虛擬產業投資專家同大家探討實質投資虛擬產業部署、投資組合配置，潛力前景、注意事項，助大家參與及發掘虛擬貨幣、NFT及元宇宙的投資機遇。

新興投資工具（Crypto, NFT及Metaverse）組合配置及投資部署Webinar

立即報名： https://link.mingpao.com/73038.htm

日期：2022年4月7日 (星期四)

時間：晚上 8:30 – 10:00 (HKT)