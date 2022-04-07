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聯儲局考慮每月縮表 至少一次加息50基點 標指納指見1個月最大跌幅 道指跌144點

聯儲局3月貨幣政策會議記錄顯示，聯儲局考慮每月縮表至多950億美元，官員們支持未來進行至少一次幅度50基點的加息，里奇蒙聯儲行長周三表示，必要時可能加快升息步伐；費城聯儲行長預計很快會啟動縮表。三大指數連跌兩日，標指、納指見一個月最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌144點，跌幅0.42%，報34496點。標普500指數收跌43點，跌幅0.98%，報4481點。納斯達克綜合指數收跌315點，或2.23%，報13888點。

微軟跌3.66%，報299.5美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低75點，而聯合健康升2.7%，報531.75元，貢獻道指92點。

科技股方面，蘋果收市報171.83元，跌1.84%，谷歌母公司Alphabet收市報2730.96元，跌2.87%，亞馬遜收市報3175.12元，跌3.23%，Facebook收市報223.3元，跌3.68%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.54%，報455點。德國DAX指數收跌1.9%，報14151點；法國CAC 40指數跌2.21%，報6498點；英國富時100指數收跌0.35%，報7587點。

 

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