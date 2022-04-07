記錄顯示，「與會者普遍認為，將每月最高減持額保持在600億美元美國國債和約350億美元MBS(美元抵押貸款支持證券)可能是合適的」，「此外，多數與會者認為，如果市場條件允許，可以在三個月或略更長時間內分階段調整至縮表最高上限」。2017-2019年聯儲會縮表時每月最大減持規模是500億美元。「與會者同意他們在該計劃上取得了實質性進展，委員會早就做好了最快在5月會議結束後開始縮表的準備」。

加息方面，「許多」官員上月本來更傾向於加息50基點，但鑒於俄烏戰爭的影響，最後才決定僅加息25基點。記錄顯示，「許多與會者指出，在未來的會議上，進行一次或多次50個基點的加息可能是合適的，特別是如果通脹壓力持續升高或加劇的情況下。與會者認為貨幣政策立場迅速轉向中性是合適之舉」。

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