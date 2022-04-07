個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.15%，折合報372.81元；阿里巴巴（9988）跌1.94%，折合報105.51元；美團（3690）跌2.59%，折合報156.73元；匯控（0005）跌0.1%，折合報53.65元；建行（0939）跌1.06%，折合報5.85元。

道期現跌0.357%；標期現跌0.36%；納期現跌0.32%。日股現跌1.78%，韓股現跌0.79%，澳股現跌0.53%。

紐油現升1.25%或1.2美元，報97.44美元；布油現升1.33%或1.35美元，報102.42美元；金價現升0%或0.03美元，報1925.38美元；美國10年期債息現跌1.36%或0.0355厘，報2.562厘。

今日焦點股份可留意：

京東（9618）：徐雷將接替劉強東擔任CEO 京東物流（2618）、京東健康（6618）亦有連串變動。

協合新能源（0182）3月發電量按年升28.4%。

美的置業（3990）首季合同銷售額按年跌49%。

萬科企業（2202）3月合同銷售額按年跌近34%。

合生創展（0754）首季合約銷售額跌22%。

封城影響生產 思摩爾（6969）首季純利跌逾5成。

東方表行（0398）參與ESG金融初創恩博資本A輪融資。

「豚王」母企賞之味﹙8096﹚控股股東售股。

雅居樂（3383）首3個月累計預售金額跌47％。

寶龍（1238）：已向3.9厘2億美元票據受託人匯出所有必要資金。

秦港股份（3369）首季吞吐總量跌逾3.7%。

保利置業（0119）3月合同銷售金額按年跌53.2%。

太古（0019）郭鵬、范華達5月退任董事局職務。

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