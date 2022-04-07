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恒指低開170點 恒指、科指齊跌穿10天線

恒指今早低開170點或0.78%，報21910點，成交金額23億元；國指今早低開65點或0.86%，報7543點。恒生科技指數開市報4519點，跌1.5%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。工行（1398）、藥明生物（2269）、中電（0002）貢獻恒指較多。騰訊（0700）開市報375.6元，跌1.42%；阿里巴巴（9988）開市報106.4元，跌1.12%；匯控（0005）開市報53.3元，跌0.74%。

藍籌9隻升，44隻下跌，13隻無升跌。龍湖（0960）升0.7%，報43.25元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌3.02%，報112.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，26隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報52.75元，升0.48%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報38.3元，跌5.08%。

恒指跌穿10天線(21972.51點)。科指跌穿10天線(4567.1點)。

京東（9618）：徐雷將接替劉強東擔任CEO，京東物流（2618）、京東健康（6618）亦有連串變動。京東開市報230.2元，跌1.96%。京東物流（2618）開市報17.96元，跌0.22%。京東健康（6618）開市報52.75元，升0.48%。

協合新能源（0182）3月發電量按年升28.4%。開市報0.76元，無升跌。

美的置業（3990）首季合同銷售額按年跌49%。開市報16.54元，升0.36%。

萬科企業（2202）3月合同銷售額按年跌近34%。開市報21元，跌0.47%。

合生創展（0754）首季合約銷售額跌22%。開市報16.72元，跌0.36%。

封城影響生產，思摩爾（6969）首季純利跌逾5成。開市報17.3元，跌5.26%。

東方表行（0398）參與ESG金融初創恩博資本A輪融資。無成交，報4.49元。

「豚王」母企賞之味（8096）控股股東售股。開市報0.102元，無升跌。

雅居樂（3383）首3個月累計預售金額跌47％。開市報4.55元，升2.02%。

寶龍（1238）：已向3.9厘2億美元票據受託人匯出所有必要資金。開市報2.79元，無升跌。

秦港股份（3369）首季吞吐總量跌逾3.7%。無成交，報1.21元。

保利置業（0119）3月合同銷售金額按年跌53.2%。開市報2.17元，升0.93%。

太古（0019）郭鵬、范華達5月退任董事局職務。開市報47.3元，升0.53%。

破頂股表現

破頂股包括，中國建築興業（0830）創52周高，見2.25元，開市報2.25元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，和鉑醫藥（2142）開市報4.25元，升14.86%；東銀國際（0668）開市報0.195元，升11.43%；裕承科金（0279）開市報0.227元，升6.07%；開拓藥業（9939）無成交，報0.62元；雍禾醫療（2279）開市報14.68元，升5.92%；德琪醫藥（6996）開市報7.5元，升4.17%；創勝集團醫藥（6628）開市報30.6元，升6.07%；邵氏兄弟（0953）開市報0.114元，升3.64%；VESYNC（2148）開市報5.09元，升3.25%；亞盛醫藥（6855）開市報18元，升3.21%；廣發証券（1776）開市報12.06元，升3.08%。

下跌異動股，包括，思摩爾（6969）開市報17.3元，跌5.26%；萬國數據（9698）開市報38.3元，跌5.08%；新奧能源（2688）開市報105.9元，跌5.02%；同程藝龍（0780）開市報13.42元，跌4.28%；中國民航信息網絡（0696）開市報11.48元，跌3.85%；嗶哩嗶哩（9626）開市報234.6元，跌3.77%；百度（9888）開市報137.6元，跌3.51%。

 

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