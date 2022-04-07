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傳被制裁無錢出糧 向友人借錢遭拒 俄富豪阿巴莫域治否認

俄烏戰爭以來，多名俄羅斯富豪遭西方國家制裁。外電報道，英超球會車路士班主、俄羅斯富豪阿巴莫域治（Roman Abramovich）為了支付員工薪金，向多位富有朋友借錢，包括知名導演Brett Ratner、Rothschilds家族等，冀可借約100萬美元（780萬港元）。阿巴莫域治發言人已否認有關報道。

報道指，阿巴莫域治從未拖欠過員工工資，他每周合共需支付75萬美元（585萬港元）薪金，但由於其資產被凍結，他無法支付員工工資。惟報道引述消息人士指，其友人對借錢態度審慎，因為擔心借錢予阿巴莫域治會觸犯國際法。

阿巴莫域治發言人否認有關報道屬實，並指阿巴莫域治沒有與報道提及的友人交談，亦無向他們索取金錢。

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