報道指，阿巴莫域治從未拖欠過員工工資，他每周合共需支付75萬美元（585萬港元）薪金，但由於其資產被凍結，他無法支付員工工資。惟報道引述消息人士指，其友人對借錢態度審慎，因為擔心借錢予阿巴莫域治會觸犯國際法。

阿巴莫域治發言人否認有關報道屬實，並指阿巴莫域治沒有與報道提及的友人交談，亦無向他們索取金錢。

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