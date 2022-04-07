moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

【有片：選股王】葉氏化工具值博率

港股獲利回吐持續，恒指低開170點反彈，一度倒升156點、高見22,236點掉頭向下，以近半日低位收市，收報21,791點，跌289點或1.31%。大市成交額650億元。

科技、醫藥受壓，快手（1024）跌近半成，藥明生物（2269）跌6%。消費股啤酒、餐飲、濠賭等有沽壓，華潤啤酒（0291）跌3%，金沙中國（1928）趺4%，海底撈（6862）跌6%。燃氣、新能源、電力跌幅明顯，新奧（2688）、龍源（0916）跌5%、6%。內房物管有回吐，航運、出口都有沽壓。

恒指短線上升軌上移至約21600點，守穩仍有望向50天線約22700點推進。不過，市况疲弱，入市要審慎。葉氏化工（0408）去年受惠原材料價上漲及出口強勁，業績表現理想，加上穩定的派息記錄，可以留意。葉氏化工去年核心溶劑業務銷售升2%，銷售額大增近八成，受惠原材料價格抽升，擴大出口比例，剖分溢利大增76%，抵消塗料業務虧損。集團全年純利升34%，派末期息18仙，按年升13%，不計特別息，全年派息30仙，按年升36%。現價股息率7厘。集團溶劑業務珠海新廠去年底落成投產，加上橫擴產品系列及垂直自產材料的發展路線，有望繼續為業務提供動力。塗料業務去年受內地房地產不振及原材料價上漲打擊，盈利受挫且錄得減值，今年料可回穩。集團分拆油墨業務於深圳上市的工作繼續進行，下半年或有好消息成催化劑。

股價方面，葉氏化工去年8月以來反覆調整，上月跌至3.4元急彈，早前升抵50天線受阻回落，但很快於20天線有支持回升，今早向上初步升穿去年8月以來下降軌，短線或於250天線或有沽壓，倘有小回可吸，並設低收50天線及關口位約4元止蝕，中線具值博率。

劉思明

投資版副主編

 