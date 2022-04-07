科技、醫藥受壓，快手（1024）跌近半成，藥明生物（2269）跌6%。消費股啤酒、餐飲、濠賭等有沽壓，華潤啤酒（0291）跌3%，金沙中國（1928）趺4%，海底撈（6862）跌6%。燃氣、新能源、電力跌幅明顯，新奧（2688）、龍源（0916）跌5%、6%。內房物管有回吐，航運、出口都有沽壓。

恒指短線上升軌上移至約21600點，守穩仍有望向50天線約22700點推進。不過，市况疲弱，入市要審慎。葉氏化工（0408）去年受惠原材料價上漲及出口強勁，業績表現理想，加上穩定的派息記錄，可以留意。葉氏化工去年核心溶劑業務銷售升2%，銷售額大增近八成，受惠原材料價格抽升，擴大出口比例，剖分溢利大增76%，抵消塗料業務虧損。集團全年純利升34%，派末期息18仙，按年升13%，不計特別息，全年派息30仙，按年升36%。現價股息率7厘。集團溶劑業務珠海新廠去年底落成投產，加上橫擴產品系列及垂直自產材料的發展路線，有望繼續為業務提供動力。塗料業務去年受內地房地產不振及原材料價上漲打擊，盈利受挫且錄得減值，今年料可回穩。集團分拆油墨業務於深圳上市的工作繼續進行，下半年或有好消息成催化劑。

股價方面，葉氏化工去年8月以來反覆調整，上月跌至3.4元急彈，早前升抵50天線受阻回落，但很快於20天線有支持回升，今早向上初步升穿去年8月以來下降軌，短線或於250天線或有沽壓，倘有小回可吸，並設低收50天線及關口位約4元止蝕，中線具值博率。

劉思明

投資版副主編