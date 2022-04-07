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安永：中概股市值自去年高位以來共跌逾7.8萬億元 TMT企業平均跌3成

中概股從美國退市危機持續，安永發表TMT（科技、媒體及電信）中概股白皮書，指受礙於中美審計監管、俄烏戰爭及內地反壟斷監管政策等因素，與2021年的高位相比，中概股整體跌逾1萬億美元（7.84萬億港元）的市值，其中TMT企業的平均跌幅達30%。安永大中華區審計服務合夥人李康表示，港交所（0388）要求回流中概股在其他市場至少已上市兩年，而2019年至2021年為中概股在美國上市的高峰期，估計該批公司今年起陸續能滿足要求，或將引起本港二次上市熱潮。

安永表示，目前TMT企業佔在美上市中概股逾一半，已回歸港股的11家TMT以行業龍頭為主，市值均在30億港元以上，其中9家市值逾200億港元，10家在美上市時間逾5年。李康稱，面對審計監管的不確定性，且難以完全消除有關風險，預計在美上市中概股均會考慮回流港股或A股作後備方案。不過，他指出，對於大部份中小中概股而言，或無法達到港股或A股上市要求，繼續留在美股上市或更合適。

至於會否有更多中概股以介紹形式回流本港，不發行新股，安永華南區TMT行業審計服務主管合夥人曾文元表示，不排除公司會採取這個方式第二上市，因他們或沒有集資需要，在本身市場亦有一定數量的交易，回流只是為了規避監管風險。而對於尚未上市的內地公司而言，相信不會成為趨勢。此外，他又提到，內地TMT企業對於透過SPAC（特殊目的收購公司）形式上市未有特別需求，因大多是有能力的公司。