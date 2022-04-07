安永表示，目前TMT企業佔在美上市中概股逾一半，已回歸港股的11家TMT以行業龍頭為主，市值均在30億港元以上，其中9家市值逾200億港元，10家在美上市時間逾5年。李康稱，面對審計監管的不確定性，且難以完全消除有關風險，預計在美上市中概股均會考慮回流港股或A股作後備方案。不過，他指出，對於大部份中小中概股而言，或無法達到港股或A股上市要求，繼續留在美股上市或更合適。

至於會否有更多中概股以介紹形式回流本港，不發行新股，安永華南區TMT行業審計服務主管合夥人曾文元表示，不排除公司會採取這個方式第二上市，因他們或沒有集資需要，在本身市場亦有一定數量的交易，回流只是為了規避監管風險。而對於尚未上市的內地公司而言，相信不會成為趨勢。此外，他又提到，內地TMT企業對於透過SPAC（特殊目的收購公司）形式上市未有特別需求，因大多是有能力的公司。