3月份，純電動（BEVs，含換電）銷量11900部，按年升538%，首3月39581部，按年升734%。插電式混動(PHEVs)2266部，按年升30%，首3月6719部，按年升96%。油電混動(HEVs)1391部，首3月1686部，未有按年比較數據。

汽車品牌方面，吉利牌3月83796部，按年微增0.19%，扭轉首兩月均按年下跌的局面，3月按月銷量增32.1%。領克3月13567部，按年跌17%，按月升28%。幾何售8097部，按年升334.39%，按月升5.09%。極氪售1795部，睿藍售2008部，均未有按年數據，按月則分別跌38.4%，及升24.1%。

以早前大行引述的目標銷量計，領克完成目標14.14%；極克完成11.77%；幾何完成16.27%；吉利牌完成24.11%。

3月出口7788部，按年跌23%，首3月31529部，按年跌15%。上月24日，有報道指，吉利暫停白俄羅斯工廠營運。

此外，3月領克品牌汽車以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付855部，首三個月累計交付合共3,271部。

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