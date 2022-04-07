和記電訊（香港）個人市場副總裁邱子恩表示，客戶於3香港消費可賺取積分，亦可憑積分消費，令公司與客戶的關係更加密切。是次合作可以為雙方的品牌發揮協同效應，為客戶帶來更多驚喜。

易賞錢顧客體驗總監及屈臣氏集團首席顧客見解及分析總監吳孟婷指，今年是易賞錢15周年，今次活動以外，期待繼續以更多優惠答謝會員支持。

今天至5月18日前，3香港月費客戶只需在My3 App內綁定易賞錢帳戶，就會有500易賞錢積分，相當於10元使用。此外，客戶完成一系列指定任務，如更新電郵地址記錄、於門市購買手機、配件及儲值卡等，也可以得到「獎賞份額」。

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