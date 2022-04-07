評級機構惠譽給予香港長期外幣發行人違約評級AA-級，展望前景穩定。該行指，香港的評級獲得強大的財政緩衝、較強的對外融資及高的人均收入支持，亦反映了，香港與內地的管治及機構管理舉措與內地更緊隨，並自2019年中之後穩定地發展。
該行預期，香港的經濟增長會由2021年的6.4%，到2022年會放緩至1%。引發今年首季經濟收縮並限制疫情散播的較廣的社交距離措施，預期會在四月尾慢慢紓緩。但是展望港府在動態清零方面未有清晰退場路徑，這可能會隨著疫情爆發後再引發插曲。
因應疫情在內地爆發，加上俄烏戰爭及相關經濟制裁下，該行調低全球經濟增長，料香港經濟到2023年始有望按年反彈3.5%，比疫情前處於3%為高。其同時料香港的財政赤字，會在2022至2023年財政年度，相當於本地生產總值的3%，耥出現連續四年赤字，預期明年度才會恢復少許盈餘。不過，其財政獲大量儲備支持，佔本地生產總值30%，相對其他AA-評級的地區為強。
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