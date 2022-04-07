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金山科技工業：參與ZincFive的D輪融資  涉150萬美元

金山科技工業（0040）宣布，自2021年第四季，集團跟ZincFive簽訂合作協議，亦剛參與ZincFive, Inc. 的D輪融資，投資150萬美元。是次投資將有助金山擴大具前瞻性及創新的可持續儲能科技的潛在機遇，而透過股權投資方式，雙方可建立更緊密關係，創造更強的商業生態鏈。

因應全球氣候變化，各國積極推動節能減碳政策，市場對綠色產品的需求持續增加。集團在去年第四季已跟ZincFive簽訂合作協議，合作生產鎳鋅（NiZn）電池及零件。集團旗下現有的電池廠將承擔初期生產，提供首12個月的產能，該段時期的初始生產目標將為2萬至3.5萬千瓦時。

同時，集團將在亞洲尋找合適的地點設立鎳基電池專用新廠，並增加投資，擴大其在可持續能源領域的產品和服務範圍。集團將繼續留意全球電池創新科技及氣候變化的投資機會，掌握新發展機遇。

ZincFive現時擁有近100項專利。與鉛酸和鋰離子電池相比，鎳和鋅都是可回收重用的金屬，能保持其物理和化學特性，是市場上最可回收的電池物件之一。

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