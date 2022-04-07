因應全球氣候變化，各國積極推動節能減碳政策，市場對綠色產品的需求持續增加。集團在去年第四季已跟ZincFive簽訂合作協議，合作生產鎳鋅（NiZn）電池及零件。集團旗下現有的電池廠將承擔初期生產，提供首12個月的產能，該段時期的初始生產目標將為2萬至3.5萬千瓦時。

同時，集團將在亞洲尋找合適的地點設立鎳基電池專用新廠，並增加投資，擴大其在可持續能源領域的產品和服務範圍。集團將繼續留意全球電池創新科技及氣候變化的投資機會，掌握新發展機遇。

ZincFive現時擁有近100項專利。與鉛酸和鋰離子電池相比，鎳和鋅都是可回收重用的金屬，能保持其物理和化學特性，是市場上最可回收的電池物件之一。

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