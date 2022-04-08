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美股企穩 道指升87點 美債息向上 10年、30年期再創逾3年高

美股企穩，聯儲局會議記錄為遏制通脹策略帶來更高透明度之後，投資者繼續消化多位聯儲會官員的講話。上周美國首次申請失業救濟人數降幅超過預期，支持聯儲局關於經濟足以承受加息的觀點。2月份消費者信貸成長418億美元，創下紀錄最高升幅。

美國聖路易斯聯儲行長贊成今年將利率上調至3%-3.25%。美國30年期抵押貸款利率進一步逼近5%，創逾三年來最高水平。美國10年期債息隔晚高見2.671厘，是2019年3月12日2.6717點後最高。

道瓊斯工業平均指數收漲87點，升幅0.26%，報34583點。標普500指數收漲19點，升幅0.43%，報4500點。納斯達克綜合指數收漲8點，或0.07%，報13897點。

默沙東升2.15%，報86.8美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻12點，而Visa跌1.31%，報216.15元，拖低道指18點。

科技股方面，蘋果收市報172.14元，升0.18%，谷歌母公司Alphabet收市報2717.77元，跌0.48%，亞馬遜收市報3155.69元，跌0.61%，Facebook收市報222.95元，跌0.15%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.21%，報455點。德國DAX指數收跌0.52%，報14078點；法國CAC 40指數跌0.58%，報6461點；英國富時100指數收跌0.48%，報7551點。

 