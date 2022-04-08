恒指今早低開141點或0.65%，報21667點，成交金額29億元；國指今早低開62點或0.83%，報7433點。恒生科技指數開市報4419點，跌1.21%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）開市報370元，跌1.18%；阿里巴巴（9988）開市報102.8元，跌2.28%；美團（3690）開市報154.1元，跌3.26%。
藍籌16隻升，29隻下跌，21隻無升跌。聯想（0992）升1.93%，報8.45元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌3.31%，報62.85元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，19隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）開市報8.45元，升1.93%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報218元，跌6.28%。
恒指低於10天線(21934.53點)，下試20天線(21402.88點)。科指低於跌穿20天線(4433.21點)。
官媒呼籲以強監管規制電子煙。思摩爾（6969）開市報16.96元，無升跌；中國波頓（3318）無成交，報3.02元。
恒地（0012）李家誠：李家超是適當人選，逾40年公共服務經驗領港走上新台階。開市報33.25元，升0.61%。
新世界發展（0017）鄭志剛：支持李家超參選行政長官。無成交，報31.85元。
長和（0001）及長實（1113）主席李澤鉅：將提名李家超參選，相信是下屆特首合適人選。長和開市報55.9元，無升跌。長實集團（1113）開市報54.6元，跌0.64%。
新地（0016）郭炳聯：信李家超有能為港謀福祉，融入國家發展大局。開市報94元，無升跌。
金山科技工業（0040）：參與ZincFive的D輪融資，涉150萬美元。開市報0.65元，無升跌。
和記電訊（0215）旗下3香港伙易賞錢推獎賞計劃，現客綁定計劃送500易賞錢積分。無成交，報1.28元。
廣汽（2238）3月銷量増30%，新能源車增165%。開市報6.32元，升1.61%。
紅杉大手減持美團（3690）套現60億，股份規模歷來最大。開市報154.1元，跌3.26%。
吉利（0175）3月銷量增1%，完成目標19.7%，純電升5.3倍。開市報11.86元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，朗生醫藥（0503）開市報1.2元，升11.11%；賞之味（8096）開市報0.099元，升10%；東銀國際（0668）開市報0.21元，升9.95%；德琪醫藥（6996）開市報7.21元，升5.56%；東軟教育（9616）開市報4.1元，升5.4%；開拓藥業（9939）開市報0.63元，升1.61%；禹洲（1628）開市報0.59元，升3.51%；三葉草生物（2197）開市報7.5元，升3.45%；大發地產（6111）開市報4.34元，升3.33%；非凡中國（8032）開市報1元，升3.09%；中國有贊（8083）開市報0.181元，升2.84%。
下跌異動股，包括，指尖悅動（6860）開市報0.315元，跌7.35%；嗶哩嗶哩（9626）開市報218元，跌6.28%；招商局商業房託（1503）開市報2.72元，跌5.56%；萬國數據（9698）開市報35.1元，跌5.52%；攜程集團（9961）開市報178元，跌5.17%；小鵬汽車（9868）開市報110.8元，跌4.32%；蔚來集團（9866）開市報164元，跌3.53%。