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李克強︰當前突發因素超出預期 經濟面臨更大挑戰

據央視新聞，國務院總理李克強昨日召開經濟形勢專家和企業家座談會。國務院副總理韓正及劉鶴亦有出席。

會上，楊志勇、管濤等專家和中國物流集團、中國農業生產資料集團、青島創新奇智公司負責人發了言。

李克強說，當前國際國內環境有些突發因素超出預期，經濟運行面臨更大不確定性和挑戰。既要堅定信心，又要正視困難。要貫徹新發展理念，推動高質量發展，統籌疫情防控和經濟社會發展，主動作為、應變克難，著力穩增長，保持經濟運行在合理區間主要是穩就業、穩物價。政策要靠前發力，適時加力，並研究新預案。

李克強說，當前市場主體特別是中小微企業、個體工商戶困難加大，要著力幫扶他們渡過難關。落實落細企業穩崗政策，強化高校畢業生就業服務。不誤農時抓好春耕生產，做好農資保供穩價工作。保障能源穩定供應。保障交通主幹線、港口等有序運行，促進國際國內物流暢通，維護產業鏈供應鏈穩定。要深化改革，營造市場化法治化國際化營商環境。制定實施政策要聽取市場主體意見，穩定市場預期。推動平台經濟健康持續發展。用改革的舉措、創新的辦法促進消費和有效投資。擴大高水平開放，做好穩外貿穩外資工作，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

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