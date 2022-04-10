他介紹，這次的零售綠債發行額是150億元，並可按認購情況加碼至最多200億元。這個發行額度是將上個財政年度暫時押後了的60億元發行額度，與今個財政年度的新額度合併處理。這安排可減省發行成本及行政工作，也在時間上預留較大彈性，供稍後發行通脹掛勾債券及銀色債券。

利率方面，陳茂波指，考慮到利率趨升的背景，這批零售綠債的最低年息率將由2厘上調到2.5厘，債券年期維持三年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，預計在本月底或之前接受認購申請。

他指，綠色債券所募集的資金，將投入符合綠色要求的政府基建等相關項目。可以說是透過匯集市民的資金，大力推進香港的綠色建設，讓市民達致個人投資目標的同時，也可攜手參與建設更綠色的香港。

他指，債券市場一直以來是由機構投資者所主導，但通脹掛鈎債券(iBond)及銀色債券(Silver Bond)拓闊了市民的參與機會，亦為市民提供一個安全及回報穩定的投資選擇，以對沖通脹風險。綠色債券是按這方向逐步推進的另一近例。

此外，他指首階段5000元的消費券已於上周開始發放。市面的消費氣氛有所改善，他注意到不少商戶所提供的優惠有效期頗長，個別甚至預留了後續優惠冀保持顧客的消費熱度，期待著疫情進一步受控及社交距離措施放寬後，市民可以更盡情的消費，加速經濟復蘇的力度。

消費券的好處是在保持使用靈活度的同時，最大程度將資金鎖定在本地的經濟體系中流轉，並鞏固和進一步深化電子支付的使用和應用，在推動數字化之餘，亦為中小企帶來更多商機。他留意到愈來愈多小商戶探索以至開拓網上銷售的模式，透過「網上推廣+電子支付+物流配送」的模式，開拓新的機遇；也有愈來愈多的餐廳讓食客透過用手機下單，甚至為日後的手機同步結帳做測試。

他指，商業營運模式的轉變，往往帶來更大的效益及彈性，創造空間孕育更多的服務創新和變革。在本港數字化經濟發展的進程中，消費券發揮了助力和加速的作用。除了大家能直接受惠外，它亦同時借助大家的消費力量，加速推動經濟數字化發展。