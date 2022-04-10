此外，集團一筆在2022年4月到期、年息5.98厘的美元債將於4月13日到期並應支付，但集團同樣預期可能無法於4月13日償還其剩餘未償還本金額2336.1萬美元的本金或利息，利息支付將獲得30日寬限期，本金則無償還寬限期。

集團指，在過去數週上海因新冠疫情進行封鎖，公司部分運營已暫停，銷售及資產處置的進度已推遲。除房地產市場環境、金融環境等諸多不利因素外，上海封鎖的規模及持續時間無法預料，集團的流動資金出現週期性問題。集團上述的2020年5月及2021年6月債券原應於3月10日到期付息，但集團未能在4月9日寬限期的最後一天前令息，已構成違約。

集團又同時預計其可能無法於2020年9月、2020年6月及2020年1月票據各自的寬限期屆滿前支付分別1286.25萬美元、830萬美元及1141.88萬美元的利息。

正榮指出，儘管因上述情況而延遲支付利息，惟公司擬不遲於2022年5月31日支付2020年5月票據、2021年6月票據、2020年9月票據、2020年6月票據及2020年1月票據各自的利息。公司正盡最大努力以履行其所有債務義務，且相信倘若在目前疫情形勢下給予更多時間安排付款，則該目標可以實現。