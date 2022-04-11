moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR跌84點 高水5點 美期亞股下跌 油金債價跌

美股下跌，港股ADR跌84點或0.39%，報21787點，夜期跌53點或0.24%，報21877點，夜期高水5點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.88%，折合報366.34元；阿里巴巴（9988）跌2.26%，折合報101.45元；美團（3690）跌1.27%，折合報154.52元；匯控（0005）升0.35%，折合報54.14元；建行（0939）跌0.04%，折合報5.89元。

道期現跌0.141%；標期現跌0.23%；納期現跌0.35%。日股現跌0.54%，韓股現跌0.26%，澳股現升0.37%。

紐油現跌1.43%或1.41美元，報96.85美元；布油現跌1.36%或1.4美元，報101.38美元；金價現跌0.12%或2.52美元，報1945.02美元；美國10年期債息現升0.63%或0.0171厘，報2.7171厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，紫金礦業（2899）、海信家電（0921）等。

中海油（0883）A股定價10.8元，集資最多322億元。

正榮地產（6158）：上海封城礙如期付息或掀違約，涉約4.13億元。

長城汽車（2333）上月新能源車銷售增逾一成。

蔚來（9866）3款電動車下月加價，公司稱原材料壓力增。另，因上海封城宣布停產。

京東（9618）增上海生鮮食品庫存，調配首批2000名速遞員到助配送。

俄鋁（0486）：不同意澳氧化鋁廠管理層決定，冀維持營運當地廠房。

當代置業（1107）4000萬元人民幣售兩肥東住宅地盤套現還債。

耀才證券（1428）料去年度稅後純利按年倒退兩成。

會計師公會譴責中國醫療網絡（0383）執董江木賢。

包浩斯（0483）料全年最多賺逾53%，2至3月實體店銷售跌62%。第四財季同店銷售按年跌29%。

舜宇光學（2382）上月手機鏡頭出貨1.2億件，按年跌8.1%。

越秀地產（0123）首3個月合同銷售額按年跌45%。

大唐集團（2117）3月合約銷售額按年跌19.8%。

傳奧園（3883）最快今月底落實64億美元境外債重組方案。

興業物聯（9916）自曝誤將5000萬存款為控股股東持股公司擔保。

寶龍地產（1238）3月合約銷售額按年跌54.7%。

安德利果汁（2218）發盈喜，料首季淨利潤增最多1.7倍。

利郎（1234）：首季「LILANZ」產品零售額按年錄中至高單位數增長。

瑞房（0272）首季合約物業銷售額按年跌3.6%。

富力（2777）首季總銷售收入跌56%。

東風汽車（0489）首3個月銷量增4%。

騰訊（0700）支持的車隊管理初創G7據報考慮來港IPO，籌約5億美元。

碧瑤綠色（1397）：已為固廢收費商機早作準備，對Webb持股歡迎。

 

其他報道

中海油A股定價10.8元 集資最多322億元

花樣年、彩生活：與粵民投另類訂協助協議

俄羅斯今年放棄發債 因成本極高