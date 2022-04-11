個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.88%，折合報366.34元；阿里巴巴（9988）跌2.26%，折合報101.45元；美團（3690）跌1.27%，折合報154.52元；匯控（0005）升0.35%，折合報54.14元；建行（0939）跌0.04%，折合報5.89元。

道期現跌0.141%；標期現跌0.23%；納期現跌0.35%。日股現跌0.54%，韓股現跌0.26%，澳股現升0.37%。

紐油現跌1.43%或1.41美元，報96.85美元；布油現跌1.36%或1.4美元，報101.38美元；金價現跌0.12%或2.52美元，報1945.02美元；美國10年期債息現升0.63%或0.0171厘，報2.7171厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，紫金礦業（2899）、海信家電（0921）等。

中海油（0883）A股定價10.8元，集資最多322億元。

正榮地產（6158）：上海封城礙如期付息或掀違約，涉約4.13億元。

長城汽車（2333）上月新能源車銷售增逾一成。

蔚來（9866）3款電動車下月加價，公司稱原材料壓力增。另，因上海封城宣布停產。

京東（9618）增上海生鮮食品庫存，調配首批2000名速遞員到助配送。

俄鋁（0486）：不同意澳氧化鋁廠管理層決定，冀維持營運當地廠房。

當代置業（1107）4000萬元人民幣售兩肥東住宅地盤套現還債。

耀才證券（1428）料去年度稅後純利按年倒退兩成。

會計師公會譴責中國醫療網絡（0383）執董江木賢。

包浩斯（0483）料全年最多賺逾53%，2至3月實體店銷售跌62%。第四財季同店銷售按年跌29%。

舜宇光學（2382）上月手機鏡頭出貨1.2億件，按年跌8.1%。

越秀地產（0123）首3個月合同銷售額按年跌45%。

大唐集團（2117）3月合約銷售額按年跌19.8%。

傳奧園（3883）最快今月底落實64億美元境外債重組方案。

興業物聯（9916）自曝誤將5000萬存款為控股股東持股公司擔保。

寶龍地產（1238）3月合約銷售額按年跌54.7%。

安德利果汁（2218）發盈喜，料首季淨利潤增最多1.7倍。

利郎（1234）：首季「LILANZ」產品零售額按年錄中至高單位數增長。

瑞房（0272）首季合約物業銷售額按年跌3.6%。

富力（2777）首季總銷售收入跌56%。

東風汽車（0489）首3個月銷量增4%。

騰訊（0700）支持的車隊管理初創G7據報考慮來港IPO，籌約5億美元。

碧瑤綠色（1397）：已為固廢收費商機早作準備，對Webb持股歡迎。

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