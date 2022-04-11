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恒指低開183點 ATM拖累大市 金融股貢獻較多

恒指今早低開183點或0.85%，報21688點，成交金額19億元；國指今早低開69點或0.94%，報7420點。恒生科技指數開市報4365點，跌1.29%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。工行（1398）、長和（0001）、中銀香港（2388）貢獻恒指較多。騰訊（0700）開市報366元，跌0.97%；阿里巴巴（9988）開市報102.8元，跌0.96%；美團（3690）開市報150.1元，跌4.09%。

藍籌9隻升，43隻下跌，14隻無升跌。信義光能（0968）升0.88%，報13.82元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌4.09%，報150.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，21隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報22.35元，升2.05%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報202元，跌6.22%。

恒指續受制於10天線(21983.29點)高於20天線(21469.81點)。科指低於10天線(4542.62點)、20天線(4439.29點)。

破頂股表現

破頂股包括，山東黃金（1787）創52周高，見17.8元，開市報17.8元，升1.25%；電能實業（0006）創52周高，見52.2元，開市報52.2元，升0.38%；中國心連心化肥（1866）創52周高，見8.5元，開市報8.5元，升2.41%。

破底股方面

破底股包括，舜宇（2382）見52周低113元，開市報113元，跌3%。

異動股

上升異動股，包括，三葉草生物（2197）開市報7.75元，升7.64%；創勝集團醫藥（6628）開市報27元，升5.26%；開拓藥業（9939）無成交，報0.64元；雲頂新耀（1952）開市報29.2元，升4.85%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報8.75元，升4.29%；心通醫療（2160）開市報3元，升4.17%；華盛國際（1323）開市報0.129元，升4.03%；先聲藥業（2096）開市報9.76元，升3.72%；京東物流（2618）開市報18.06元，升3.56%；江南布衣（3306）開市報10元，升3.31%。

下跌異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）開市報202元，跌6.22%；百度（9888）開市報128元，跌5.4%；萬國數據（9698）開市報33.5元，跌5.23%；寶尊電商（9991）開市報20.65元，跌4.84%；海螺創業（0586）開市報22.15元，跌4.73%；福耀玻璃（3606）開市報28元，跌4.27%；小鵬汽車（9868）開市報106.5元，跌4.23%；美團（3690）開市報150.1元，跌4.09%。

 

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