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內地3月通脹升至1.5%、PPI降至升8.3% 均高過預期

國統局公佈，中國3月居民消費價格(CPI)按年上漲1.5%，高過預期的1.4%，2月份按年升0.9%；工業生產者出廠價格(PPI)按年收窄，由上月的8.8%降至上漲8.3%，亦高過預期的8.1%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，3月份，受國內多點散發疫情和國際大宗商品價格上漲等因素影響，CPI按月持平，按年漲幅擴大。 3月份，受國際大宗商品價格上漲等因素影響，PPI按月上漲，按年漲幅繼續回落。

CPI方面按月比較，由上月上漲0.6%轉為持平。其中，食品價格由上月上漲1.4%轉為下降1.2%，影響CPI下降約0.22個百分點。食品中，受節後消費需求回落及供給充足等因素影響，豬肉價格下降9.3%，雞肉、鴨肉、牛肉、羊肉、水產品和鮮果價格降幅在1.0%—2.3%之間；受國際小麥、玉米和大豆等價格上漲及國內疫情影響，麵粉、食用植物油、鮮菜和雞蛋價格分別上漲1.7%、0.6%、0.4%和0.3%。非食品價格上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.25個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.3個百分點，主要是能源價格上漲帶動。工業消費品中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲7.2%、7.8%和6.9%，影響CPI上漲約0.29個百分點；扣除能源的工業消費品價格上漲0.3%。服務價格由上月持平轉為下降0.2%。其中，節後需求回落疊加疫情影響，飛機票、電影及演出票、交通工具租賃費和旅遊價格分別下降10.0%、7.6%、3.5%和2.6%。

按年比較，CPI上漲1.5%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。其中，食品價格下降1.5%，降幅比上月收窄2.4個百分點，影響CPI下降約0.28個百分點。食品中，豬肉價格下降41.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點；鮮菜價格由上月下降0.1%轉為上漲17.2%；食用植物油、鮮果和水產品價格分別上漲6.1%、4.3%和4.2%，漲幅均有回落；麵粉價格上漲4.6%，漲幅擴大1.9個百分點。非食品價格上漲2.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI上漲約1.77個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲3.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點。其中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲24.6%、26.9%和27.1%，漲幅均有擴大；扣除能源的工業消費品價格上漲0.7%。服務價格上漲1.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，飛機票價格由上月上漲18.0%轉為下降0.2%；景點門票和在外住宿價格分別上漲0.7%和0.6%，漲幅均有回落。

據測算，在3月份1.5%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.4個百分點，新漲價影響約為1.1個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI繼續保持穩定，3月份按年上漲1.1%，漲幅與2月份相同。

按月比較，PPI上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點。其中，生產資料價格上漲1.4%，漲幅擴大0.7個百分點；生活資料價格上漲0.2%，漲幅擴大0.1個百分點。地緣政治等因素推動國際大宗商品價格持續上行，帶動國內石油、有色金屬等相關行業價格繼續上漲。其中石油和天然氣開採業價格上漲14.1%，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲7.9%，化學纖維製造業價格上漲2.0%，化學原料和化學製品製造業價格上漲1.8%；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲2.7%。上述行業合計影響PPI上漲約0.77個百分點，佔總漲幅的七成。煤炭、鋼材價格有所上漲。煤炭開采和洗選業價格上漲2.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲1.4%。另外，燃氣生產和供應業價格上漲3.7%，農副食品加工業價格上漲1.2%；紡織服裝服飾業價格下降0.3%。

按年比較，PPI上漲8.3%，漲幅比上月回落0.5個百分點，主要是去年同期基數較高。其中，生產資料價格上漲10.7%，漲幅回落0.7個百分點；生活資料價格上漲0.9%，漲幅與上月相同。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，比上月增加1個。主要行業中，價格漲幅回落的有：有色金屬冶煉和壓延加工業上漲18.3%，回落2.1個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲15.7%，回落4.0個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲9.4%，回落3.5個百分點；化學纖維製造業上漲4.5%，回落6.9個百分點。價格漲幅擴大的有：煤炭開采和洗選業上漲53.9%，擴大8.5個百分點；石油和天然氣開採業上漲47.4%，擴大5.5個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲32.8%，擴大2.6個百分點；電力熱力生產和供應業上漲8.7%，擴大0.2個百分點。

據測算，在3月份8.3%的PPI按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為6.8個百分點，新漲價影響約為1.5個百分點。

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