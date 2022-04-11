另外，官媒經濟日報則發文指要警惕學區房炒作捲土重來，來之不易的調控成果需進一步鞏固。

文章指出，教育部日前發佈的做好普通中小學招生入學工作的通知明確，教育資源相對均衡的地方，鼓勵逐步實行單校劃片；教育資源不夠均衡的地方，積極穩妥推進多校劃片，並引述市場人士認為，學區房價格將迎來新一輪上漲。

文章指這種看法值得警惕，遏制學區房亂象，並不是權宜之計，需久久為功，防止炒作學區房之風捲土重來。去年以來，內地多座城市重拳出擊學區房亂象，整治惡意哄抬房價行為。在精準打擊下重點城市學區房出現明顯降溫，房子的教育屬性逐步剝離，進一步回歸居住功能。從這個角度看，來之不易的調控成果需進一步鞏固。

今日早市內房、物管股盤中隨市重挫，寶龍商業（9909）領跌，暫跌12.36%﹔兩隻美元債違約的正榮地產（6158）暫跌11.25%﹔時代中國（1233）暫跌10.14%﹔碧桂園服務（6098）暫跌10.35%﹔龍光集團（3380）暫跌8.9%﹔合景泰富（1813）暫跌10.03%﹔新城發展（1030）暫跌9.09%。

四大藍籌內房碧桂園（2007）暫跌7.69%、華潤置地（1109）暫跌3.81%、中海外（0688）暫跌3.74%、龍湖（0960）暫跌3.59%。

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