批發方面，3月廠商批發銷量181.4萬輛，同比下降1.6%，環比增長23.6%，受生產的製約，部分車企表現分化。 1-3月的廠商批發銷量達到543.9萬輛，同比增長8.3%，實現真正的開門紅。雖然由於3月疫情的因素影響，導致今年走勢壓力大，但由於補庫需求和新能源的旺銷，綜合影響下1-3月累計批發增速8.3%，表現較強。

乘聯會預計，4月份有清明假期和五一假期的影響，全月工作日僅有21天，產銷增量潛力不大。

乘聯會稱，4月產銷面臨不確定的狀態，根據國家統計局的各省生產數據，上海和吉林省各佔全國生產的11%左右，且上海部分企業的生產滿負荷運轉，因此4月核心地區的乘用車產銷會受到比較大的影響。由於汽車產業鍊長，協同要求高，核心生產和物流基地的停產輻射範圍更廣，4月的車市產銷壓力可能很大。

由於全國各地都有疫情擴散的風險，吉林、上海、山東、廣東、河北等地經銷商進店和成交都受到影響，整車物流受到各地48小時核酸證明限制、運力損失也較大。但從去年海外芯片緊張以來的渠道庫存已經開始連續數月回補，終端促銷也有明顯增大，因此大部分地區市場零售的缺貨損失不會特別明顯。

不可迴避的是疫情影響下消費動力轉弱，本輪疫情前服務業尚未完全恢復，3月的零售遠低於國內批發；四月初本土新增確診病例處於上升階段，中小企業從業人員面臨巨大的生存壓力，4月車市零售預計大幅低於3月。

目前環境下自主駕車出行成為首選，但受高油價影響，更多人將選擇購買新能源車，因此4月的新能源車依舊保持較強增長。

其他報道

蘇州二手房限售由5年放寬至3年

乘聯會：中國3月廣義乘用車零售銷量按年減少10.9% Tesla按月增16.5%

小鵬汽車跌穿紅底 一度挫逾10％

恒大地產3間公司股權被凍結

馬斯克提議將twitter改名為titter

內地3月通脹升至1.5%、PPI降至升8.3% 均高過預期

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

恒指低開183點 ATM拖累大市 金融股貢獻較多

港股ADR跌84點 高水5點 美期亞股下跌 油金債價跌

中海油A股定價10.8元 集資最多322億元

花樣年、彩生活：與粵民投另類訂協助協議

俄羅斯今年放棄發債 因成本極高