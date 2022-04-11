港元現報7.8398元貶值6點子，曾貶值最多8點子，貶值至7.84元，是2019年10月31日7.8411元後最弱，亦曾升值最多9點子，報7.8383元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.72點子至0.05583%；1星期HIBOR升0.35點子至0.07351%；2星期HIBOR升0.13點子至0.09077%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.5081%；6個月期HIBOR升1.13點子至0.98792%；12個月期HIBOR升4.02點子至1.77155%。

美元指數現報99.948升值0.152點或0.15%。

美元1個月期LIBOR報0.514%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3256%，終止連續7日收窄，利差是2022年4月07日後最高，當日差距為-0.2997%

對上一次終止連續7日收窄，是2022年3月30日，當日利差報-0.1423%。

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